Okan Buruk: Saha yüzünden sakatlık verdik

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ligde 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ ZEMİN!"

Zemini eleştiren Okan Buruk, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor." dedi.

"SAHA YÜZÜNDEN SAKATLIK VERDİK''

Rafael Leao'nun sakatlandığını açıklayan başarılı hoca, "Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler. Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da.'' sözlerini sarf etti.

"HİÇBİR ZAMAN ÇOK İYİ OYNAMADIK"

Okan Buruk, değerlendirmelerine devam ederek "Kazandığımız için mutluyuz ama oyun, konsantrasyon olarak daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazen rakibimizin net pozisyonlarla gelmesini gördük. Bize göre daha dinlenik, daha istekli bir takımdı. Bunu saha içinde gösterdiler. Günün sonunda, son dakika o golü atmak önemliydi. Son 10-15 dakika az pozisyon vererek pozisyon bulan taraftık. Bölüm bölüm iyi kötü oynadığımız zamanlar oldu ama hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Maçın sonunda topa sahip olduk, son 10-15 dakika pozisyon vermedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde saha bahane olamaz. Bunu bahane etmeyeceğim. Maç maç 2-3 kişi rotasyon yapıyoruz. Bundan sonra Avrupa maçı var. Buradaki moralle, iyi oynamadık ama galibiyetin moraliyle Lille maçına hazırlanacağız." yorumunda bulundu.