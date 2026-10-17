Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

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Fenerbahçe'de son dönemde kulüp içerisinde kaos ortamı yaşandığına yönelik iddialar konuşulurken Başkan Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Sarı-lacivertli takımın yoğun maç takvimine girmeye hazırlandığı dönemde gerçekleşen ziyaret dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'YA GİTTİ

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Yıldırım, burada Oğuz Çetin ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya geldi.

TEKNİK HEYETE VE FUTBOLCULARA DESTEK MESAJI

Başkan Yıldırım'ın görüşmelerde yaklaşan yoğun fikstür öncesinde teknik heyete ve futbolculara desteğini ilettiği belirtildi. Kulüp içerisindeki atmosfere ilişkin iddiaların konuşulduğu süreçte gerçekleşen ziyaret, Fenerbahçe yönetiminin takıma verdiği destek açısından dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com