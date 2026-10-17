Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

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ABD’de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 47 yaşındaki Cassandra Goldstein, polis memurunun uyguladığı sert müdahale sonucu ağır yaralandı.

Gözaltı sürecinde polis memuru Michael Hart’ın kendisini şiddetle beton banka itmesi üzerine yüzünü sert zemine çarpan Goldstein’ın yüzünde birden fazla kırık meydana geldi. Olay sırasında birkaç dişini kaybeden ve bir gözünde kalıcı görme kaybı oluşan Goldstein, geçirdiği operasyonların ardından yüzüne titanyum plaka takılarak tedavi edildi.

POLİSE 2 YIL HAPİS, MAĞDURA 810 BİN DOLAR TAZMİNAT

Yaşanan polis şiddetinin ardından başlatılan hukuki süreç tamamlandı. Olayın ardından görevden çıkarılan polis memuru Michael Hart, yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sonuçlanan hukuki sürecin ardından, polis şiddeti nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşayan Cassandra Goldstein’a 810 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.