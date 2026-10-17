Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti.

ZORLU DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlı ekip ribauntlarda rakibine üstünlük kurarken, rakip pota altında da etkili oldu. İlk çeyrek Beşiktaş BOA'nın 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte turnike ve dış atışlarla farkı eritmek istese de Beşiktaş BOA, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu periyotta farkı açarak son bölüme 65-50 önde girdi. Beşiktaş BOA, karşılaşmanın son çeyreğinde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyerek parkeden 81-69 galip ayrıldı.

8 YIL SONRA KAZANDI

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısında ilk kez galibiyet elde etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligde ilk kez mağlup olurken Beşiktaş BOA ise üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

602 GÜN SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş deplasmanında yaşadığı yenilgiyle ligde 40 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertli takım ligdeki son yenilgisini 2024-2025 sezonunda tam 602 gün önce 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.