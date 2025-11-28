Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında din adamlarıyla buluşmak üzere Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları kapsamındaki ilk durağı Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali oldu.

PAPA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Papa'nın gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa 14. Leo'yu görmek isteyen vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren katedral önünde beklemeye başladı. Papa 14. Leo, din adamlarıyla buluşmak üzere katedrale geldi. Çiçeklerle karşılanan Papa, onu takip edenlere el sallayarak içeri girdi.

"TÜRKİYE'DE FARKLI KOLLARDAN PEK ÇOK HRİSTİYAN YAŞIYOR"

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

SONRAKİ DURAĞI FRANSIZ FAKİRHANESİ OLACAK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.