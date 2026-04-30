Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi

Merih Demiral ile yaşanan gerginlik sonrası konuşan Cristiano Ronaldo, “Bu futbol değil” diyerek tepkisini ortaya koyarken, asıl açıklamayı sezon sonuna bıraktığını söyledi.

  • Al-Nassr'ın Al-Ahli'yi 2-0 yendiği maç sonrası Merih Demiral ile Kingsley Coman arasında tartışma çıktı.
  • Cristiano Ronaldo, yaşanan gerginliklerin Suudi Arabistan Ligi'nin imajına zarar verdiğini söyledi.
  • Ronaldo, olaylarla ilgili kapsamlı açıklamayı sezon sonunda yapacağını belirtti.

Suudi Arabistan Pro Lig’de Al-Nassr ile Al-Ahli arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlikler gündemdeki yerini koruyor. Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SAHADA GERGİNLİK YÜKSELDİ

Al-Nassr’ın 2-0 kazandığı mücadele sonrası Merih Demiral’ın, Kingsley Coman ile yaşadığı tartışma büyürken, Cristiano Ronaldo da olayların içine dahil oldu. Üç futbolcu arasında yaşanan diyaloglar geceye damga vurdu.

“BU BİR SAVAŞ DEĞİL”

Yaşananlara tepki gösteren Ronaldo, “Bu bir savaş değil, bu lige iyi gelmiyor. Herkes şikayet ediyor, sosyal medyada paylaşımlar yapıyor… Bu iyi değil. Galibiyet için savaşıyoruz ama gördüğümüz bazı şeyler futbol değil” ifadelerini kullandı.

“SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIM”

Portekizli yıldız, yaşanan olaylarla ilgili daha kapsamlı bir açıklamayı sezon sonuna bıraktığını belirterek, “Sezon sonunda bu konuda konuşacağım” dedi.

LİGİN İMAJINA VURGU YAPTI

Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi’nin gelişimi için bu tür olayların son bulması gerektiğini vurgulayarak, “En iyi Avrupa ligleriyle rekabet etmek istiyorsak bunu durdurmalıyız” şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Merih Demiral heryerde sıkıntı çıkarıyor, psikolojik destek almalı, hiç iyi imaj vermiyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

Büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak

Fener'in kasasına 264.220.500 lira sokacak

Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Önüne geleni ezip geçiyor! Bu adamı kim durduracak?

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım'dan gece yarısı bombası

Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı

Kimsenin anlam veremediği paylaşımın nedeni ortaya çıktı
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme 'Güle güle' dedi

Takım şampiyonluğa koşarken iki ismin kalemini kırdı