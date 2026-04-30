Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi

Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi Haber Videosunu İzle
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlattığı “İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması Soruşturması” kapsamında, ihale usulsüzlüğü ve 113 milyon liranın üzerinde kamu zararı belirlendi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturmada 113.426.440,41 TL kamu zararı tespit edildi.
  • Soruşturmada aralarında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine bugün gerçekleştirilen operasyonun detayları belli olmaya başladı.

İHALELERDE CİDDİ USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği öğrenildi.

113 MİLYON 426 BİN LİRA KAMU ZARARI

Belediye tarafından kamu ihalelerine müdahale edildiği, böylece haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı. Yapılan tespitlerde, söz konusu eylemler sonucunda toplam 113.426.440,41 TL kamu zararına neden olunduğu belirlendi.

GENEL SEKRETER CANSEL TUNCER DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL METERYALE EL KONULDU

Öte yandan, operasyonlarda şüphelilere ait çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda; dijital materyaller, mali kayıtlar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli belge ve dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Osman Karabacak
