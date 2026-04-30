Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı

Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Cami içerisinde uygunsuz görüntüler! Meselenin aslı ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
İskenderun’da camide uygunsuz davranış iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin zihinsel engelli olduğu belirlenirken, şahısların tedavi altına alındığı açıklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir camide kaydedildiği öne sürülen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde iki kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şahısların zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Şahısların tedavi altına alındığı öğrenildi.

“DUA EDİYORDUK” SAVUNMASI

Görüntülerde yer alan diyalogda, şahısların “Oturuyorduk, dua ediyorduk abi" diyerek kendilerini savundukları duyuluyor. 

Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Yorumlar (1)

Güray Dilli:

Yere kurutmak için serilen biberlere benziyen bu halıyı bulan...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Ronaldo'dan geceye damga vuran el hareketi

Dün geceye damga vuran olay!

Rakibini yumruklayan kaleciye ömrü boyunca unutamayacağı ceza

Bu yumruğun bedelini fena ödedi
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

Komşuda alarm zilleri çalıyor! Tarihi dip seviye görüldü
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı