Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Survivor’da Barış’ın Lina’ya yönelik küfürlü sözleri kurgu hatası nedeniyle yayına yansıdı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında finale doğru geri sayım sürerken, yarışmacılar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Son yayınlanan bölümde yaşanan bir tartışma ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

GERİLİM EKRANA TAŞTI

Yarışmada Lina, Barış’ın oyunu kaybetmesinin ardından “Bir sonraki sayıda zılgıt çekeceğim” ifadelerini kullandı. Bu sözlere sinirlenen Barış ise "Ananın a…..na çek" şeklinde bir küfürle karşılık verdi. 

KÜFÜR YAYINDA KALDI

Yaşanan tartışma sırasında Barış’ın kullandığı küfürlü ifade, kurgu ekibi tarafından kesilmeyince yayına yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyicilerden de tepki geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayına yansıyan görüntüler sonrası programın denetimi ve içerik kontrolü tartışma konusu olurken, Survivor’daki gerilimin finale yaklaşılırken daha da arttığı yorumları yapıldı.

Olgun Kızıltepe
