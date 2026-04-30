Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak

Fenerbahçe’nin Brighton’a sattığı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Milli yıldızın olası transferi sarı-lacivertli kulübe de önemli bir gelir sağlayacak.

MANCHESTER UNITED DEVREDE

TEAMTalk’un haberine göre İngiliz devi Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Brighton’ın ise transfer görüşmelerinde kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ifade edildi.

FENERBAHÇE’YE YÜZDE 10 PAY

Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu’nun satış sözleşmesine koydurduğu madde, bu transferi daha da önemli hale getiriyor. Anlaşmaya göre sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

KASAYA MİLYONLAR GİREBİLİR

Ferdi’nin 50 milyon euro civarında bir bedelle transfer olması durumunda Fenerbahçe’nin kasasına yaklaşık 5 milyon euro girmesi bekleniyor. Bu gelişme, kulüp için önemli bir ekonomik katkı anlamına geliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Brighton’da sergilediği performansla adından söz ettiren milli futbolcu, kısa sürede Premier Lig’de öne çıkan isimlerden biri haline geldi.