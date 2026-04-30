Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
Galatasaray’ın orta sahadaki kilit isimlerinden Gabriel Sara için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Napoli’nin ardından Aston Villa’nın da Gabriel Sara için devreye girmesi Galatasaray’da sürpriz bir transfer ihtimalini gündeme getirirken, İngiliz ekibinin resmi temaslara başladığı iddia edildi.
ASTON VILLA RESMEN DEVREYE GİRDİ
Nicolo Schira’nın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Gabriel Sara transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Daha önce Napoli’nin radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için rekabet büyüyor.
GALATASARAY’IN KARARI MERAK EDİLİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sara için nasıl bir bonservis bedeli belirleyeceği merak konusu oldu.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Sezon başında Norwich City’den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Gabriel Sara, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.