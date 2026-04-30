İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde besici Ali Açar, 50 küçükbaş hayvanını göldeki adada çobansız ve masrafsız şekilde yetiştirirken, hayvanlarını dronla takip etti ve yavru sürpriziyle karşılaştı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan besici Ali Açar, 50 küçükbaş hayvanını Beyşehir Gölü’ndeki bir adada kurt ve tilki tehdidinden uzak şekilde çobansız yetiştiriyor.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, sadece balıkçılığa değil, barındırdığı adalarla hayvancılığa da ev sahipliği yapıyor.

ADADA DOĞAL MERA İMKANI

Anamas Dağları’nın eteğinde, Kurucuova Mahallesi’nde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan Karaada, çayırlarıyla küçükbaş hayvanlar için doğal bir mera alanı sunuyor. Kurucuova Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki besici Ali Açar, mülkiyeti mahalleliye ait 100 dekarlık adaya mart ayında 50 küçükbaş hayvanını teknelerle çıkardı. Kurt, tilki ve çakal gibi yırtıcıların ulaşamadığı adada hayvanlar, çobana ihtiyaç duymadan yeşil çayırlarda ve meyve ağaçlarının gölgesinde besleniyor.

DRONLA TAKİP ETTİ, YAVRU SÜRPRİZİ YAŞADI

Besici Ali Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada balık av yasağının başlamasıyla motorlu teknelerin göle açılmadığını, bu nedenle adaya ulaşımın belirli izinlere bağlı olduğunu söyledi. İzin süreçlerinin uzun sürdüğünü belirten Açar, yaklaşık 1,5 aydır göremediği hayvanlarını AA ekibinin dronuyla izleme fırsatı buldu.

Dron görüntülerini izlerken büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Açar, “Dron ile adadaki hayvanları izledim. Hayvanlarda biraz artış var, keçi ve koyun yavrulamış. Balık yasağında adaya gidemiyorum, dron ile takip ettim. Hayvanları yaklaşık 1,5 aydır görmüyorum. Balık sezonunda her yıl böyle olur. 15 Haziran’a kadar böyle devam edecek” dedi.

MASRAFSIZ VE GÜVENLİ YÖNTEM

Köyde hayvanlarını besleme imkanı bulamadığını dile getiren Açar, “Hayvanlar adada yayılır, suyu da gölden içerler. Ağaçların dibinde barınırlar. Çobansız hayvancılık yapıyoruz. Adadan çıkma imkanı da yok. Yem takviyesi olmadan büyüyorlar. Masrafsız oluyor. Etrafı gölle çevrili olduğu için adada rahatları iyi. Kurt, tilki yok. Hiçbir zararlısı yok. Yem vermeden adada hayvanlarımız beside” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
