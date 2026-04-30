Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Afganistan, Çin desteğiyle ülkenin kuzeyindeki Amu Derya Havzası’nda petrol üretimini genişletiyor. “Zamard Say” bölgesinde devreye alınan 5 yeni kuyunun günlük 500 metreküp üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Ekli videoda, geniş bir arazi üzerinde petrol altyapısına ait boru hatları ve saha ekipmanlarının bulunduğu, yerel yetkililer ile teknik ekiplerin üretim sahasında bir araya geldiği görülüyor. Görüntüler, yeni kuyuların açılışı ya da sahadaki üretim faaliyetlerinin tanıtımı niteliğinde.

ÇİN YATIRIMLARIYLA PETROL SEKTÖRÜ HIZLANDI

Afganistan’da petrol üretiminin merkezinde Amu Derya Havzası bulunuyor. Dış basında yer alan bilgilere göre, Taliban yönetimi 2023’te Çin bağlantılı bir şirketle Amu Derya petrol sahalarının geliştirilmesi için büyük ölçekli bir anlaşma imzalamış, bu anlaşma Taliban’ın iktidara dönüşünden sonra ülkedeki ilk büyük yabancı yatırımlardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Anlaşma kapsamında Çin tarafının ilk üç yılda yüz milyonlarca dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu aktarılmıştı.

Afgan yetkililer, petrol üretimini artırarak iç talebi karşılamayı, rafineri kapasitesini büyütmeyi ve akaryakıt ithalatına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. TOLOnews kaynaklı haberlerde de Afganistan’ın yalnızca Amu Derya Havzası’nda üretim yaptığı ve bu sahadaki kapasitenin ülkenin enerji hedefleri açısından kritik görüldüğü belirtilmişti.

BATI OLMADAN ENERJİ STRATEJİSİ

Yeni üretim hamlesi, Afganistan’ın petrol sektöründe Batılı şirketler olmadan ilerleme arayışını da ortaya koyuyor. Taliban yönetimi, ülkenin doğal kaynaklarını yerli kapasite ve bölgesel ortaklıklarla ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Bölgesel basında yer alan haberlerde, Afganistan’ın Amu Derya Havzası’nda yeni kuyular açarak üretimi artırmayı planladığı, günlük üretimi daha yüksek seviyelere çıkarma hedefi bulunduğu aktarılmıştı. Afgan yetkililer daha önce 25 yeni kuyuyla üretimi günlük 3 bin tona çıkarma hedefinden söz etmişti.

SÖZLEŞME KRİZİNE RAĞMEN ÜRETİM SÜRÜYOR

Ancak dış basındaki bilgiler, Çin bağlantılı petrol sürecinin tamamen sorunsuz ilerlemediğini de gösteriyor. 2025’te Taliban yönetiminin Amu Derya petrol sahasına ilişkin Çinli şirketle yapılan 25 yıllık sözleşmeyi, yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle iptal ettiği haberleri gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından Afgan teknik ekiplerinin üretimi sürdürdüğü belirtilmişti.

Bu nedenle son üretim hamlesi, Çin yatırımlarıyla başlayan sürecin ardından Afganistan’ın sahadaki üretim kapasitesini koruma ve geliştirme çabası olarak öne çıkıyor.

İTHALATA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Afganistan, uzun süredir enerji ve akaryakıt ihtiyacının önemli bölümünü ithalatla karşılıyor. Amu Derya Havzası’ndaki üretimin artırılması, hem iç piyasadaki yakıt arzını destekleme hem de dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından önemli görülüyor.

Uzmanlar, petrolün ülkede işlenmesi ve iç pazara sunulması halinde Afganistan ekonomisi için kısa vadede gelir, istihdam ve altyapı yatırımı anlamında katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com