Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, canlı yayında partisinin üzerinde çalıştığı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıkan, ismi açıkladıklarında Türkiye’nin “Oh be, işte aradığımız bu” diyeceğini söyledi.

“TÜM TÜRKİYE ‘OH BE’ DİYECEK”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İlker Karagöz’ün sunduğu canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Partisinin bir isim üzerinde çalıştığını belirten Arıkan, aday konusunda iddialı mesajlar verdi. Arıkan, “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be!’ diyecek. ‘İşte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE BİR NÜFUS DAHA ARTMASIN”

Sunucu İlker Karagöz’ün adayın profilini sorması üzerine Arıkan, ismi şimdilik açıklamayacaklarını söyledi. Arıkan, “Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik söylemeyelim” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi. Karagöz’ün adayın akademisyen, iş insanı ya da siyasetçi olup olmadığına ilişkin sorularını da yanıtsız bırakan Arıkan, konuyu zamana bırakmak gerektiğini ifade etti.

“MESLEĞİ DEĞİL, İLKELERİ ÖNEMLİ”

Arıkan, adayın hangi siyasi çizgiden geleceğine ilişkin soruya da doğrudan yanıt vermedi. Saadet lideri, adayın kimliğinden çok hangi ilke ve prensiplerle yola çıkacağının önemli olduğunu vurguladı. Arıkan, “İsmi, çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak biz çıkartmak istiyoruz. Akademisyen, iş insanı, siyasetçi... Bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ADAYIMIZ BİLİYOR”

Canlı yayında en dikkat çeken açıklamalardan biri de adayın süreçten haberdar olup olmadığına ilişkin soruya verilen yanıt oldu. İlker Karagöz’ün “Adayınız biliyor mu sizin bu çalışmayı yaptığınızı?” sorusuna Arıkan, “Biliyor tabii ki, biliyor. Adayımız biliyor” karşılığını verdi. Bu sözler, Saadet Partisi’nin üzerinde çalıştığı ismin yalnızca parti içinde konuşulan bir seçenek olmadığını, söz konusu kişinin de süreçten haberdar olduğunu ortaya koydu.

“ADAYIMIZIN BAŞINA BİR İŞ GELMESİNDEN KORKUYORUZ”

Karagöz’ün Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin bu aday çalışmasından haberdar olup olmadığını sorması üzerine Arıkan, “Burada bırakalım bunu” dedi. Ardından, “Bilmiyor. Yani adayımızın başına bir iş gelmesinden de korkuyoruz” ifadelerini kullandı. Arıkan’ın bu sözleri canlı yayında dikkat çekerken, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda yürüttüğü çalışma siyasetin yeni tartışma başlıklarından biri haline geldi.

“86 MİLYONUN YARIN KAYGISI OLMAYACAK”

Mahmut Arıkan, çıkaracakları adayın temel vaadinin toplumun tamamına güven vermek olacağını belirtti. Saadet lideri, adaylarının “86 milyon insanımızın hiçbirisi yarınından kaygı duymayacak, yatağına rahatla gidecek” anlayışıyla hareket edeceğini söyledi. Arıkan’ın açıklamaları, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda dikkat çekici bir isim üzerinde durduğunu gösterdi.

