Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Chanel’in yeni koleksiyonunda yer alan çıplak ayak görünümlü bağcıklı sandalet akıllara durgunluk verdi. Sadece topuktan oluşan ve Türkiye satış fiyatı 90 bin TL olan tasarım dile düştü. Kullanıcılar, "Hangi arzın talebi bu saçmalık", "İyi hoş da devamı nerede?", "Buna ayakkabı demeye bin şahit ister" gibi yorumlarda bulundu.

Moda dünyasının en köklü markalarından Chanel, yeni koleksiyonunda yer verdiği çıplak ayak görünümlü sandalet görenleri şaşkına çevirdi. Lüks segmentte yıllardır trend belirleyen marka, bu kez iddialı tasarımından çok “neredeyse yok” denilecek kadar bir tasarımla konuşuldu.

TÜRKİYE FİYATI 90 BİN TL

Türkiye satış fiyatının 90 bin lira olduğu belirtilen bağcıklı sandalet, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Tasarım, bir kesim tarafından “cesur ve minimalist” bulunurken, çok sayıda kullanıcı ise ayakkabının fiyatı ile görünümü arasındaki uçuruma dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERİ GÖLGEDE BIRAKAN TASARIM

Chanel, 2026/2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu, Nicole Kidman’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü ismin katıldığı özel bir etkinlikle tanıttı. Ancak podyumun ön sırasında oturan yıldız isimler, defilenin ardından sosyal medyada beklenen ilgiyi görmedi.

Koleksiyonun en çok konuşulan parçası, mankenlerin podyumda giydiği çıplak ayak görünümü veren sandalet oldu. Fransız defilelerinde birçok modelin ayağında görülen bu tasarım, kısa sürede koleksiyonun önüne geçti.

"ÇIPLAK AYAK AYAKKABISI"

Sandaletin tasarımında topuk kısmındaki ince platform ve ayak bileğini saran kayışlar dışında dikkat çeken belirgin bir detay bulunmuyor. Ayak parmakları, taban ve topuk büyük ölçüde açıkta kalırken, tasarımın neredeyse “ayakkabısız ayakkabı” görüntüsü vermesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Moda dünyasında sadelik çoğu zaman güçlü bir anlatım biçimi olarak kabul edilse de Chanel’in bu tasarımı, sosyal medyada daha çok “lüksün sınırları” üzerinden tartışıldı. Kullanıcılar, ayakkabının minimal çizgisinden çok, 90 bin liralık fiyat etiketiyle gündeme gelmesine tepki gösterdi.

MATTHIEU BLAZY İMZASI TAŞIYOR

Sıra dışı sandaletin tasarımında Matthieu Blazy imzası bulunuyor. Blazy’nin sade ama dikkat çekici çizgisi, Chanel podyumunda bu kez oldukça tartışmalı bir yorumla karşılık buldu.

"BU HANGİ ARZIN TALEBİ"

Bu sıra dışı tasarım sosyal medyada dile düştü. Kullanıcılar ayakkabıya ilişkin şu yorumları yaptı. 

  • Buna ayakkabı demeye bin şahit ister.
  • İyi hoş da devamı nerede?
  • Hangi arzın talebi bu saçmalık.
  • İnsanlar mı bu kadar aptal yoksa markalar mı kurnaz?
  • Topuk kısmı zahmet olmuş.
  • Bunu sahilde nasıl giyeceğiz ayaklarımız yanar.
  • Rezalet. Bunu nerede giyeceğiz?
Çağla Taşcı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti

Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar

Trump bu rakamı öğrenince savaşa girdiğine bin pişman olacak