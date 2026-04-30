Chanel'in çıplak ayak görünümlü sandaletinin fiyatı dudak uçuklattı: Bu hangi arzın talebi?

Moda dünyasının en köklü markalarından Chanel, yeni koleksiyonunda yer verdiği çıplak ayak görünümlü sandalet görenleri şaşkına çevirdi. Lüks segmentte yıllardır trend belirleyen marka, bu kez iddialı tasarımından çok “neredeyse yok” denilecek kadar bir tasarımla konuşuldu.

TÜRKİYE FİYATI 90 BİN TL

Türkiye satış fiyatının 90 bin lira olduğu belirtilen bağcıklı sandalet, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Tasarım, bir kesim tarafından “cesur ve minimalist” bulunurken, çok sayıda kullanıcı ise ayakkabının fiyatı ile görünümü arasındaki uçuruma dikkat çekti.

ÜNLÜ İSİMLERİ GÖLGEDE BIRAKAN TASARIM

Chanel, 2026/2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu, Nicole Kidman’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü ismin katıldığı özel bir etkinlikle tanıttı. Ancak podyumun ön sırasında oturan yıldız isimler, defilenin ardından sosyal medyada beklenen ilgiyi görmedi.

Koleksiyonun en çok konuşulan parçası, mankenlerin podyumda giydiği çıplak ayak görünümü veren sandalet oldu. Fransız defilelerinde birçok modelin ayağında görülen bu tasarım, kısa sürede koleksiyonun önüne geçti.

"ÇIPLAK AYAK AYAKKABISI"

Sandaletin tasarımında topuk kısmındaki ince platform ve ayak bileğini saran kayışlar dışında dikkat çeken belirgin bir detay bulunmuyor. Ayak parmakları, taban ve topuk büyük ölçüde açıkta kalırken, tasarımın neredeyse “ayakkabısız ayakkabı” görüntüsü vermesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Moda dünyasında sadelik çoğu zaman güçlü bir anlatım biçimi olarak kabul edilse de Chanel’in bu tasarımı, sosyal medyada daha çok “lüksün sınırları” üzerinden tartışıldı. Kullanıcılar, ayakkabının minimal çizgisinden çok, 90 bin liralık fiyat etiketiyle gündeme gelmesine tepki gösterdi.

MATTHIEU BLAZY İMZASI TAŞIYOR

Sıra dışı sandaletin tasarımında Matthieu Blazy imzası bulunuyor. Blazy’nin sade ama dikkat çekici çizgisi, Chanel podyumunda bu kez oldukça tartışmalı bir yorumla karşılık buldu.

"BU HANGİ ARZIN TALEBİ"

Bu sıra dışı tasarım sosyal medyada dile düştü. Kullanıcılar ayakkabıya ilişkin şu yorumları yaptı.