Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Bangladeş’te bir tren istasyonunda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Hareket eden tren ile peron arasındaki boşluğa düşen küçük çocuğunu kurtarmak için raylara atlayan baba, çocuğuna sarılarak yere yattı. Vagonlar üzerlerinden geçerken baba ve çocuk yara almadan kurtuldu.

ANNE ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE PERONA DÜŞTÜ

Olay, 28 Nisan Salı günü öğleden sonra Bangladeş’in Kishoreganj bölgesindeki Bhairab Tren İstasyonu’nun 1 numaralı peronunda meydana geldi. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Dakka’ya giden banliyö treni istasyona yanaştığı sırada bir çift trene binmek istedi. Görgü tanıkları, Katiadi bölgesine bağlı yakın bir köyden geldiği belirtilen çiftin trene binmeye çalıştığı sırada kadının dengesini kaybederek çocuğuyla birlikte perona düştüğünü aktardı.

ÇOCUK TRENLE PERON ARASINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kadın yerden kalkmaya çalıştığı sırada küçük çocuk annesinin elinden kayarak tren ile peron arasındaki dar boşluğa düştü. Aynı anda tren hareket etmeye başladı. Olayı gören baba, hiç tereddüt etmeden raylara atladı. Çocuğunu kucağına alan baba, vagonların altında kalmamak için yere düz şekilde uzandı ve çocuğunu sıkıca sarılarak korudu.

VAGONLAR ÜZERLERİNDEN GEÇTİ

Trenin hareket etmesiyle birlikte birkaç vagon baba ve çocuğun üzerinden çok yakın mesafeden geçti. Büyük tehlikeye rağmen baba ve çocuk hiç hareket etmeden yerde kaldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın çocuğunu sıkıca tutarak trenin altında hareketsiz şekilde beklediği, çevredeki kişilerin ise panikle bağırıp dua ettiği anlar yer aldı.

BABA VE ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Tren geçtikten sonra baba, çocuğuyla birlikte güvenli şekilde ayağa kalktı. Bu sırada anne ağlayarak eşinin ve çocuğunun yanına koştu. Olayın ardından demir yolu polisinin bölgeye geldiği, baba ve çocuğun çevredekilerin yardımıyla güvenli alana çıkarıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kameraya yansıyan olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, babanın refleksini ve soğukkanlılığını “mucize kurtuluş” olarak yorumladı.

Kaynak: Haberler.com