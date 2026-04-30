Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Diyarbakır’da köylüler tarafından dev bir oklu kirpi görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, nadir rastlanan hayvanı koruma altına aldı. Görüntülerde kirpiyi kayda alan vatandaşları hayvanı taşlamaları dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Uçarlı (Firdevs) Mahallesi’nde köylüler tarafından dev bir oklu kirpi görüntülendi. Nadir rastlanan hayvan kısa sürede yetkililerin müdahalesiyle koruma altına alındı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen oklu kirpi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yetkililer tarafından yapılan çalışma sonucunda oklu kirpi güvenli şekilde yakalanarak koruma altına alındı. Hayvanın doğal yaşam alanına zarar görmeden geri kazandırılması için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan görüntülerde bazı vatandaşların hayvana taş attığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvana yönelik davranış nedeniyle tepki topladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Haberler.com
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

İsrail alarmda! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı

İsrail şokta! Hizbullah savaşta ilk kez bu silahı kullandı