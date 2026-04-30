Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Uçarlı (Firdevs) Mahallesi’nde köylüler tarafından dev bir oklu kirpi görüntülendi. Nadir rastlanan hayvan kısa sürede yetkililerin müdahalesiyle koruma altına alındı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen oklu kirpi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yetkililer tarafından yapılan çalışma sonucunda oklu kirpi güvenli şekilde yakalanarak koruma altına alındı. Hayvanın doğal yaşam alanına zarar görmeden geri kazandırılması için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan görüntülerde bazı vatandaşların hayvana taş attığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvana yönelik davranış nedeniyle tepki topladı.