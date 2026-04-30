Pakistan, Afganistan'a havadan bomba yağdırdı

Pakistan savaş uçakları, Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki hedefleri vurdu. Ekli videoda kırsal bir bölgede patlama sonrası yükselen dumanlar görülürken, Pakistan basını saldırıda mühimmat depoları ve militan altyapısının hedef alındığını yazdı. Saldırı, Pakistan-Afganistan sınır hattında son haftalarda artan gerilimi daha da tırmandırdı.

Pakistan ile Afganistan arasındaki sınır gerilimi yeni bir hava saldırısıyla daha da arttı. Pakistan savaş uçakları, Afganistan’ın Nangarhar vilayetindeki bazı hedefleri vurdu.

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kırsal ve dağlık alana yakın bir noktada patlama meydana geldiği, ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülüyor. Görüntülerde çevrede hayvanların ve bazı araçların bulunması, saldırının açık araziye yakın bir noktada gerçekleştiğini gösteriyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI HEDEF ALINDI

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre saldırıda mühimmat depoları, militan altyapısı ve lojistik noktalar hedef alındı. Nangarhar’daki hava saldırısının, sınır hattında Pakistan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından düzenlendiği belirtildi.

İslamabad yönetimi, Afganistan topraklarında Pakistan Talibanı olarak bilinen TTP unsurlarının barındığını savunuyor. Pakistan, bu nedenle sınır ötesi operasyonlarını “terör hedeflerine yönelik müdahale” olarak değerlendiriyor.

SINIR HATTINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Saldırı, Pakistan-Afganistan sınırında son haftalarda artan çatışmaların ardından geldi. Bölgede karşılıklı saldırılar, topçu atışları ve hava operasyonları nedeniyle tansiyon yükselmiş durumda.

Afgan tarafı daha önce Pakistan kaynaklı saldırılarda sivillerin zarar gördüğünü açıklarken, Pakistan ise sivil hedefleri vurduğu iddialarını reddediyor.

KABİL-İSLAMABAD HATTINDA KRİTİK SÜREÇ

Pakistan’ın Nangarhar’a düzenlediği hava saldırısı, iki ülke arasındaki güvenlik krizini derinleştirdi. Kabil yönetimi, sınır ötesi saldırıları egemenlik ihlali olarak görürken, İslamabad yönetimi Afganistan’dan Pakistan’a yönelik tehditlerin engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Son saldırının ardından bölgede yeni bir askeri karşılık ihtimali ve diplomatik temasların seyri merak konusu oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Haberler.com
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı