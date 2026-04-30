Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulunmasının ardından SANKO Holding ile 10 yıllık anlaşma yapıldı; kampüs içinde açılacak 6 sondaj kuyusuyla yıllık yüz binlerce varil üretim hedefleniyor.

  • Dicle Üniversitesi kampüsünde yapılan sismik çalışmalar sonucunda petrol bulundu.
  • Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding arasında petrol arama faaliyetleri için 10 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Kampüste iki farklı bölgede toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsünde yapılan sismik çalışmalar sonucunda petrol bulunduğu öğrenildi. Sahada ilk etapta 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

SANKO HOLDİNG İLE 10 YILLIK ANLAŞMA

Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding arasında petrol arama faaliyetleri kapsamında 10 yıllık bir sözleşme imzalandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan parselde gerçekleştirilen sismik çalışmaların ardından sondaj için alanın kiralanmasının uygun bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, “Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından gerekli izinler alınarak süreç tamamlanmıştır” denildi.

KAMPÜSTE İKİ AYRI NOKTADA SONDAJ

Sondaj çalışmalarının kampüs içerisinde iki farklı bölgede yürütüleceği bildirildi. Hukuk Fakültesi arka kısmında yer alan yaklaşık 18 bin metrekarelik alan ile futbol sahasının altındaki yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda çalışmalar yapılacak. Toplamda 45 bin metrekareyi aşan sahada her bir bölgede 3’er olmak üzere toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

YILLIK YÜZ BİNLERCE VARİL HEDEFİ

Projenin kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol bulunması halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması hedefleniyor. Bu da yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor.

Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat
Arif İnanç:

Eyvah ki eyvah! Zam sağlamlık bakıyor yine.

mehmet:

zamdan bıktık.

İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte alıkonulan Türk sayısı
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte alıkonulan Türk sayısı
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı