Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

İran’ın ABD ile yaşanan krizi sonlandırmak için yeni bir barış teklifi hazırlığında olduğu öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre, Tahran yönetiminin gözden geçirilmiş teklifini cuma gününe kadar Washington’a iletmesi bekleniyor. Yeni teklifin, önceki öneriye kıyasla daha kapsamlı olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

BEYAZ SARAY İLK ÖNERİYİ REDDETTİ

Beyaz Saray, İran’ın daha önce sunduğu yazılı barış teklifini kabul etmedi. Washington yönetimi, söz konusu önerinin Tahran’ın nükleer stokları ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini müzakere dışında bıraktığını belirtti. İran’ın ilk teklifinin yalnızca Hürmüz Boğazı ve deniz ablukası eksenine odaklandığı ifade edildi. ABD tarafı ise nükleer program başlığı masaya gelmeden anlaşmanın mümkün olmayacağı mesajını verdi.

ABD ABLUKAYI BASKI ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı çevresindeki deniz ablukasının uzatılmasını İran’ı yeniden müzakere masasına zorlamak için “en iyi seçenek” olarak değerlendiriyor. Washington’a göre abluka, Tahran’ın petrol gelirlerini sınırlayarak ekonomik baskıyı artırıyor ve İran yönetimini daha kapsamlı bir anlaşmaya zorlayabilecek en etkili araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

MÜZAKERELERDE NÜKLEER PROGRAM DÜĞÜMÜ

Taraflar arasındaki en kritik başlık ise İran’ın nükleer faaliyetleri olmaya devam ediyor. ABD, Tahran’ın nükleer stokları ve uranyum zenginleştirme kapasitesine ilişkin net taahhütler vermesini isterken, İran’ın bu başlıkları ilk teklifinde dışarıda bırakması diplomatik süreci tıkadı. Yeni teklifin bu başlıkları içerip içermeyeceği, krizin seyrini belirleyecek en önemli unsur olarak görülüyor.

GÖZLER YENİ BARIŞ PLANINDA

İran’dan gelmesi beklenen yeni teklif, Washington-Tahran hattında yeniden diplomatik temasların başlayıp başlamayacağını gösterecek. Ancak ABD’nin ablukayı sürdürme kararlılığı ve İran’ın nükleer başlıklardaki tutumu, barış sürecinin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor.