Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden yapılan helikopter ve F-16 uçuşlarının ardından Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" denildi.

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Komutan, Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterler uçurmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

"DİSİPLİN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ 

Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi. 

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARA YANIT 

Öte yandan Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğini de vurgulayarak şunları aktardı:  "Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

GKRY'E FRANSIZ ASKERİ İDDİASI 

Milli Savunma Bakanlığından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler için de şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir. Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Mehmet Kılınç:

Yeni Türkiye’mizin özeti .

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

