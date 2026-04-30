Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi’nde polis ablukasında yapılan olaylı seçimde CHP’nin adayı Murat Güneş, üç tur sonunda 22 oy alarak başkanvekili oldu.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimine çevrilmişti. Beklenen seçim tamamlandı.

SEÇİM GERGİN ORTAMDA YAPILDI

Polis ablukası ve yüksek gerilim altında gerçekleştirilen seçimde, CHP’nin adayı Murat Güneş ile AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yarıştı.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

İlk turda kullanılan 36 oyun 23’ünü Murat Güneş, 12’sini Serdar Orhan aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da 36 oy kullanıldı. Bu turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan ise 13 oy aldı. Yine sonuç çıkmayınca seçim üçüncü tura taşındı.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Tansiyonun yükseldiği üçüncü turda yapılan oylama sonucunda Murat Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat
Yorumlar (4)

Sktgdn:

Ne yaparsınız yapın vazgeçiremezsiniz bizi makarnacilar

Düşünür:

Demekki oraya cokemediler :)))

Hasan Turk:

Alin iceri halkin iradesini bosverin

Murat DOĞAN:

fark eder mi onu da yakında görevden alırlar operasyon yaparlar 10 sene önce ağaçtan erik çaldın diye

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu

İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! İşte alıkonulan Türk sayısı
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı

Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

Soylu soruyu duyunca küplere bindi! Muhabire beklenmeyen hareket