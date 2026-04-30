Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Galatasaray’ın eski golcüsü Carlos Vinicius, formasını giydiği Gremio’da unutulmayacak bir gece yaşadı. Copa Sudamericana’da oynanan Palestino maçında Brezilyalı futbolcunun başına gelmeyen kalmadı. Vinicius’un aynı maçta üç kez penaltı kaçırdığı ve attığı golün de VAR’dan döndüğü gece, futbol tarihine geçecek talihsiz anlara sahne oldu.

  • Carlos Vinicius, Gremio formasıyla Copa Sudamericana'da oynanan Palestino maçında 6 dakika içinde 3 penaltı atışı kaçırdı.
  • Vinicius'un 78. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
  • Maç 0-0 berabere sona erdi.

3 PENALTI, 3 KAÇAN FIRSAT

Karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı kazanan Gremio’da topun başına geçen Vinicius, ilk vuruşunda kaleci Sebastian Perez’i geçemedi. VAR incelemesi sonrası atış tekrarlandı. İkinci denemede topu direğe nişanlayan Brezilyalı oyuncunun üçüncü vuruşunda ise ayağı kaydı ve kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Üç penaltı atışında da VAR kararları devreye girerken, Palestino kalecisinin çizgi ihlali nedeniyle iki kez atış tekrarlandı. Ancak Vinicius, üst üste üç fırsatı da değerlendiremedi.

GOLÜ DE SAYILMADI

Talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 78. dakikada fileleri havalandıran Vinicius’un golü, asist öncesinde elle oynama tespit edilmesi nedeniyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Municipal La Cisterna Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona ererken, geceye Carlos Vinicius’un yaşadığı sıra dışı talihsizlikler damga vurdu.

Alper Kızıltepe
