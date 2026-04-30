Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Gece boyunca art arda mesajlar paylaşan Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istemesiyle tepki çeken Kainerugaba, bu kez “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tepki topladı.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK TEHDİT İÇEREN SÖZLER KULLANDI

Kainerugaba, paylaşımlarında yalnızca kadınlara yönelik ifadelerle sınırlı kalmadı. Türkiye’ye yönelik tehditkâr mesajlar da paylaşan Ugandalı komutan, “Bizi tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” dedi. Türklerden korkmadığını öne süren Kainerugaba, asıl Türkiye’nin kendilerinden korkması gerektiğini iddia etti. Paylaşımında “Daha fazla tehdit olursa sonuçları olur. Türkiye ile yakında işimi bitireceğim. Lumbuye’yi derhal teslim etmeliler” ifadelerini kullandı.

LUMBUYE KRİZİ ÜZERİNDEN GERİLİM MESAJI VERDİ

Kainerugaba’nın açıklamalarında adı geçen Fred Kajubi Lumbuye, Uganda yönetimine muhalif kimliğiyle biliniyor. 2013 yılında Türkiye’ye sığınan Lumbuye, Uganda hükümetine yönelik sert eleştirileriyle tanınıyordu. Lumbuye, 2021 yılında Türkiye’de gözaltına alınmış, daha sonra Uganda’ya gönderildiği öne sürülmüştü. Bu sürecin ardından kaybolduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ugandalı komutanın, Lumbuye’nin Türkiye tarafından teslim edilmemesi halinde Türk büyükelçisini sınır dışı etmekten ve savaş başlatmaktan söz ettiği iddia edildi. Bu ifadeler, iki ülke ilişkilerine yönelik sıra dışı bir çıkış olarak değerlendirildi.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DEN 1 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik açıklamaları ilk kez gündeme gelmiyor. Ugandalı komutan daha önce de Türkiye’den 1 milyar dolar talep ettiğini yazmış, bu talebin karşılanmaması halinde diplomatik adımlar atacağını öne sürmüştü. Kainerugaba, o dönemde “Ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istediğini yazdığı paylaşımlar ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Kainerugaba, tepki çeken bazı mesajlarını daha sonra silmişti.

PAYLAŞIMLAR İLK ANDA SAHTE SANILDI

Kainerugaba’nın Türkiye hakkında yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada ilk etapta sahte sanıldı. Uganda ile Türkiye arasında doğrudan bir kriz bulunmaması ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin sürmesi, açıklamaların şaşkınlıkla karşılanmasına neden oldu. Türkiye ile Uganda arasında yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunurken, iki ülke arasında eğitim ve diplomasi alanlarında da temaslar devam ediyor. Bu nedenle Kainerugaba’nın sert ve sıra dışı paylaşımları, uluslararası ilişkiler açısından da dikkat çekti.

UGANDA DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRK BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Tepki çeken açıklamaların ardından Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mesajlar verildi. Bu temas, Kainerugaba’nın paylaşımlarının ardından diplomatik tansiyonun düşürülmesine yönelik bir adım olarak yorumlandı.

“YUNAN GENİ TAŞIYORUM” İDDİASIYLA DA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Kainerugaba, yalnızca Türkiye’ye yönelik paylaşımlarıyla değil, farklı ülkeler hakkında kullandığı ifadelerle de dikkat çekiyor. Son olarak yüzde 14 Yunan geni taşıdığını iddia eden Kainerugaba, bu nedenle Yunanistan’ın kendisinden vize istememesi gerektiğini savundu. Bu paylaşımı da sosyal medyada alay konusu oldu.

DAHA ÖNCE İTALYA BAŞBAKANINA EVLİLİK TEKLİFİNDEN SÖZ ETMİŞTİ

Kainerugaba, 2022 yılında da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti. Ugandalı komutan, Meloni’ye 100 inek başlık parası karşılığında evlilik teklif ettiğini öne sürmüş, teklifinin reddedilmesi halinde Roma’yı işgal edebileceğini söylemişti. Bu sözler uluslararası kamuoyunda alay konusu olurken, İtalya’dan herhangi bir resmi yanıt gelmemişti.

UGANDA YÖNETİMİNDE ÖNE ÇIKAN İSİM

Muhoozi Kainerugaba, Uganda yönetiminde uzun süredir önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba’nın, ilerleyen dönemde ülke yönetiminde daha etkili bir role hazırlanıldığı sık sık gündeme geliyor. Ancak Kainerugaba’nın sosyal medya üzerinden yaptığı sıra dışı, sert ve zaman zaman diplomatik kriz yaratabilecek paylaşımlar, hem Uganda’da hem de uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com