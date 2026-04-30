Haberler

Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aday olup olmayacağı büyük merak konusu olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili "Her şey netleşsin, sonra konuşacağım" şeklinde bir açıklama yaparak adaylık kapısını tamamen kapatmadı.

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı sonrası gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Sarı-lacivertli camiada yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Yıldırım, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HER ŞEY NETLEŞSİN, SONRA KONUŞACAĞIM”

TV100’e konuşan Aziz Yıldırım, adaylık konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN OLMA DERDİM YOK”

Yıldırım, Fenerbahçe’ye katkı sağlama vurgusu yaparak, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa o zaman bakarız” dedi.

“KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM”

Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren deneyimli isim, diğer başkan adaylarıyla görüştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Yıldırım, “Hiç kimseyle görüşmedim” diyerek net bir duruş sergiledi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde adaylık konusunda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

Adam kalmadı sıra başa döndü. Teknik direktörlükte aynı ismail e geri döndüler. Eskiden yeni olmaz kardeşim.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

