Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
Galatasaray’da Noa Lang ve Sacha Boey’in satın alma opsiyonları kullanılmazken, iki oyuncunun da Süper Lig’de kalan son 3 maçın ardından takıma veda edeceği öğrenildi.
- Galatasaray, Noa Lang için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
- Sacha Boey için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve oyuncu Bayern Münih'e dönecek.
- Noa Lang ve Sacha Boey, sezonun kalan son 3 maçında Galatasaray formasıyla son kez sahaya çıkacak.
Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda iki isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.
NOA LANG İÇİN KARAR VERİLDİ
Ara transfer döneminde Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Noa Lang’ın geleceği belli oldu. Yönetimin, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ve Hollandalı futbolcunun sezon sonunda İtalya’ya döneceği belirtildi.
PERFORMANS DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU
Son haftalarda yaşadığı sakatlık ve performansındaki düşüşün bu kararda etkili olduğu ifade edildi. Lang, Süper Lig’de kalan son 3 maçta sarı-kırmızılı formayla son kez sahaya çıkacak.
BİR VEDA DAHA: BOEY AYRILIYOR
Galatasaray’da Noa Lang ile birlikte Sacha Boey ile de yollar ayrılıyor. Ara transfer döneminde kiralanan Fransız sağ bek için belirlenen 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
BAYERN MÜNİH’E GERİ DÖNECEK
Bu gelişmeyle birlikte Sacha Boey, sezon sonunda Bayern Münih’e geri dönecek. İki futbolcunun da son 3 maçın ardından takıma veda etmesi bekleniyor.