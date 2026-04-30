Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda santrfor hattı için dikkat çeken iki yerli isim gündeme alındı.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ PLANLARI HIZLANDIRDI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili net karar henüz verilmezken, yönetim alternatif isimler üzerinde çalışmaya başladı.

BERTUĞ VE DENİZ GÜNDEMDE

Galatasaray’ın yerli forvet arayışında Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ile Porto’da oynayan Deniz Gül’ün öne çıktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu iki isimden en az birini kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK DEVREDE

Bertuğ Yıldırım transferi için Başkan Dursun Özbek’in bizzat devreye girdiği ifade edilirken, Deniz Gül için de Porto’ya kısa süre içinde resmi teklif yapılmasının planlandığı aktarıldı.

OKAN BURUK’TAN TAM DESTEK

Teknik direktör Okan Buruk’un her iki oyuncuya da onay verdiği ve kadroda görmek istediği öğrenildi. Yönetimin transfer sürecini bu doğrultuda hızlandırdığı kaydedildi.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Galatasaray’ın transfer planlamasının sadece forvet hattıyla sınırlı kalmayacağı, orta saha ve savunma bölgeleri için de genç ve potansiyelli yerli oyuncuların gündemde olduğu belirtildi.