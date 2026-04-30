Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Sitelerde ikamet edenleri maddi olarak zorlayan fahiş site aidatlarına yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir dönem neredeyse kiralarla yarışan site aidatlarını artırma yetkisi, keyfi belirlemelerin önüne geçilmesi amacıyla kat malikleri kuruluna verilecek.

AİDATLARDA YETKİ ARTIK KAT MALİKLERİNDE

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeler kapsamında Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılıyor. Buna göre site yöneticilerinin aidat ve avans belirleme yetkisi sınırlandırılarak, bu kararların kat malikleri kurulunun onayına sunulması zorunlu hale getiriliyor. Düzenleme ile birlikte yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, aidat artırma yetkisi doğrudan kat malikleri kuruluna veriliyor. Buna göre işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

AVANS TOPLAMA VE İŞLETME PROJESİNE YENİ KURALLAR

Yeni düzenlemeye göre yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim, bakım ve işletme giderleri için gerekli avansı, yönetim planında belirtilen zamanda; eğer böyle bir zaman yoksa her takvim yılının ilk ayında kat maliklerinden toplamakla yükümlü olacak. Kat malikleri kurulunca onaylanmış bir işletme projesi bulunmaması halinde ise yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Bu proje kat maliklerine imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilecek ve yine 3 ay içinde genel kurulda aynen ya da değiştirilerek karara bağlanacak.

AİDAT ARTIŞINA SINIR

Mevcut işletme projesi bulunan sitelerde, yeni döneme ilişkin aidat belirlenirken artış oranı da sınırlandırılıyor. Buna göre aidat artışları, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını aşamayacak şekilde belirlenecek ve kat malikleri kurulunun onayına sunulacak.

YÖNETİM PLANINDA DEĞİŞİKLİK ŞARTI

Düzenleme kapsamında site yönetim planlarında yapılacak değişiklikler için de yeni şartlar getirildi. Buna göre toplu yapılarda yönetim planının değiştirilebilmesi için temsilciler kurulunda bağımsız bölümlerin üçte ikisinin onayı gerekecek. Geçici yönetimle ilgili hükümler de yine bağımsız bölüm maliklerinin üçte iki çoğunluğunun oyu ile değiştirilebilecek. Bu maddeye aykırı yönetim planı hükümleri ise geçersiz sayılacak.

DİĞER DÜZENLEMELER DE KABUL EDİLDİ

Kanun teklifi kapsamında Tapu Kanunu’nda da değişikliğe gidilerek, konut finansmanı ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan değerleme raporlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve bedelsiz şekilde gönderilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 31 Aralık 2027’ye kadar gerçekleştireceği sosyal konut projelerine ilişkin ihalelerde damga vergisi istisnası uygulanacak. Bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.