Köpek dehşetinde flaş gelişme: Belediye personeli gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesinde 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun yaralandığı köpek saldırısıyla ilgili belediye personeli gözaltına alındı.

Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan köpek saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa verilirken, kuzeni A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediyesinden bir personel gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. - VAN

