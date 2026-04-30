Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, konseri sırasında yaşadığı sıra dışı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sahneye çıkan bir hayranıyla yaşadığı diyalog kısa sürede gündem oldu.

SAHNEYE ATLADI, ÖPÜCÜKLE BAŞLADI

Konser esnasında sahneye atlayan kadın hayran, Iglesias’ı dudaktan öptü. Beklenmedik an karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü şarkıcının, hayranına karşılık verdiği görüldü.

SELFİE ÇEKTİLER

Yaşananların ardından ikili birlikte selfie çekildi. O anlar, konser alanındaki izleyiciler kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

“KONTROLDEN ÇIKTI” DİYEREK PAYLAŞTI

Enrique Iglesias, söz konusu görüntüleri milyonlarca takipçisinin bulunduğu X hesabından “Bu çılgınca oldu, kontrolden çıktı” notuyla paylaştı.

