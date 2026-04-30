Haberler

Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney "Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı. Düşman su yolunu kötüye kullanmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetimi Körfez ülkelerine ekonomik fayda sağlayacak. Amerikan varlığı olmadan Körfez parlak bir geleceğe sahip olacak" ifadelerini kullandı.

İran’ın yeni dini lideri Mucteba Hamaney, perşembe günü yayımladığı yazılı mesajda Körfez ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hamaney, ABD ve İsrail’le savaşın 28 Şubat’ta başlamasından bu yana bölgede yeni bir sayfanın açıldığını belirterek, “ Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı” mesajı verdi.

“DÜŞMAN SU YOLUNU KÖTÜYE KULLANMAYACAK”

İran lideri, Tahran’ın Körfez bölgesini güvence altına alacağını ve Hürmüz Boğazı’nda “düşmanın su yolunu kötüye kullanmasına” izin vermeyeceğini söyledi. Hamaney, “Düşman su yolunu kötüye kullanmayacak” ifadeleriyle ABD ve İsrail’e mesaj verdi.

“YENİ YÖNETİM EKONOMİK FAYDA SAĞLAYACAK”

Hamaney, Hürmüz Boğazı için yeni bir yönetim anlayışının devreye gireceğini belirtti. İran lideri, “Hürmüz Boğazı’nın yeni yönetimi Körfez ülkelerine ekonomik fayda sağlayacak” diyerek bu sürecin yalnızca İran için değil, bölge ülkeleri için de sonuç doğuracağını savundu. Hamaney’e göre bu yeni dönem Körfez’de sükunet, ilerleme ve ekonomik kazanım getirecek.

“AMERİKAN VARLIĞI OLMADAN KÖRFEZ PARLAK BİR GELECEĞE SAHİP OLACAK”

Mesajında ABD’nin bölgedeki varlığını da hedef alan Hamaney, Körfez’in geleceğinin dış müdahale olmadan şekillenmesi gerektiğini belirtti. İran lideri, “Amerikan varlığı olmadan Körfez parlak bir geleceğe sahip olacak” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ HATTI KRİZİN MERKEZİNDE

Hürmüz Boğazı, ABD-İran geriliminin en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Bölge, dünya enerji taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip olduğu için Tahran’dan gelen her açıklama küresel piyasalarda ve bölge başkentlerinde yakından izleniyor. Hamaney’in “yeni yönetim” vurgusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yalnızca bir geçiş hattı değil, ABD ve İsrail’e karşı stratejik bir baskı alanı olarak gördüğünü ortaya koydu.

BÖLGE ÜLKELERİNE MESAJ

Hamaney, yeni dönemin Körfez ülkeleri için ekonomik fayda sağlayacağını savunsa da açıklama, bölgede yeni bir güç mücadelesi ihtimalini de gündeme taşıdı. İran’ın Hürmüz’de daha fazla kontrol iddiası, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve Körfez ülkelerinin güvenlik dengeleri açısından kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

