Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya’nın Perm kenti yakınlarında Lukoil’e ait büyük petrol rafinerisini İHA’larla vurduğunu açıkladı. Ukrayna’ya 1.500 kilometreden fazla uzaklıktaki tesiste kritik petrol işleme ünitesinin devre dışı kaldığı belirtildi. SBU, bölgedeki petrol pompalama istasyonunun da yeniden hedef alındığını ve yeni yangınların çıktığını duyurdu.
- Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya'nın Perm kenti yakınlarındaki Lukoil'e ait petrol rafinerisini İHA'larla vurdu.
- Rafineri, Ukrayna sınırına 1.500 kilometreden fazla uzaklıkta ve yıllık yaklaşık 13 milyon metrik ton işleme kapasitesine sahip.
- Saldırıda rafinerideki kritik bir petrol işleme ünitesi devre dışı kaldı; ayrıca bölgedeki bir petrol pompalama istasyonu yeniden hedef alındı.
Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya’nın Perm kenti yakınlarında bulunan Lukoil’e ait petrol rafinerisini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Kiev yönetimi, saldırıyla Rusya’nın savaş finansmanında kullandığını belirttiği enerji gelirlerini azaltmayı amaçlıyor.
1.500 KİLOMETRE UZAKTAKİ TESİS HEDEF ALINDI
SBU’nun açıklamasına göre Lukoil’e ait rafineri, Ukrayna sınırına 1.500 kilometreden fazla uzaklıkta bulunuyor. Rusya’nın en büyük rafinerilerinden biri olarak gösterilen tesisin yıllık yaklaşık 13 milyon metrik ton işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Lukoil ise konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
KRİTİK PETROL İŞLEME ÜNİTESİ DEVRE DIŞI KALDI
Ön bilgilere göre saldırı, rafineride ham petrolün ilk işleme sürecinde kullanılan kritik bir tesisi vurdu. SBU, saldırı sonrası söz konusu ünitenin fiilen devre dışı kaldığını açıkladı.
PETROL POMPALAMA İSTASYONUNDA YENİ YANGINLAR ÇIKTI
Ukrayna tarafı, bölgede rafineriye petrol tedariki sağlayan bir petrol pompalama istasyonunu da yeniden hedef aldığını duyurdu. SBU, istasyonun çarşamba gecesi de saldırıya uğradığını, perşembe günkü yeni saldırının ardından bölgede yeni yangın noktalarının oluştuğunu bildirdi.
KİEV, MOSKOVA’NIN ENERJİ GELİRLERİNİ HEDEF ALIYOR
Ukrayna, son dönemde Rusya içindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı. Kiev yönetimi, bu operasyonlarla Rus petrol endüstrisini sekteye uğratmayı ve Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etmek için kullandığı gelirleri azaltmayı hedefliyor.