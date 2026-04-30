Haberler

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya’nın Perm kenti yakınlarında Lukoil’e ait büyük petrol rafinerisini İHA’larla vurduğunu açıkladı. Ukrayna’ya 1.500 kilometreden fazla uzaklıktaki tesiste kritik petrol işleme ünitesinin devre dışı kaldığı belirtildi. SBU, bölgedeki petrol pompalama istasyonunun da yeniden hedef alındığını ve yeni yangınların çıktığını duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya’nın Perm kenti yakınlarında bulunan Lukoil’e ait petrol rafinerisini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Kiev yönetimi, saldırıyla Rusya’nın savaş finansmanında kullandığını belirttiği enerji gelirlerini azaltmayı amaçlıyor.

1.500 KİLOMETRE UZAKTAKİ TESİS HEDEF ALINDI

SBU’nun açıklamasına göre Lukoil’e ait rafineri, Ukrayna sınırına 1.500 kilometreden fazla uzaklıkta bulunuyor. Rusya’nın en büyük rafinerilerinden biri olarak gösterilen tesisin yıllık yaklaşık 13 milyon metrik ton işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Lukoil ise konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

KRİTİK PETROL İŞLEME ÜNİTESİ DEVRE DIŞI KALDI

Ön bilgilere göre saldırı, rafineride ham petrolün ilk işleme sürecinde kullanılan kritik bir tesisi vurdu. SBU, saldırı sonrası söz konusu ünitenin fiilen devre dışı kaldığını açıkladı.

PETROL POMPALAMA İSTASYONUNDA YENİ YANGINLAR ÇIKTI

Ukrayna tarafı, bölgede rafineriye petrol tedariki sağlayan bir petrol pompalama istasyonunu da yeniden hedef aldığını duyurdu. SBU, istasyonun çarşamba gecesi de saldırıya uğradığını, perşembe günkü yeni saldırının ardından bölgede yeni yangın noktalarının oluştuğunu bildirdi.

KİEV, MOSKOVA’NIN ENERJİ GELİRLERİNİ HEDEF ALIYOR

Ukrayna, son dönemde Rusya içindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırdı. Kiev yönetimi, bu operasyonlarla Rus petrol endüstrisini sekteye uğratmayı ve Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etmek için kullandığı gelirleri azaltmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor