Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Genç teknik adam, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ligin bitimine 3 hafta kala Porto, en yakın rakibi Benfica ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Üçüncü sıradaki Sporting ile farkın 9 olmasıyla birlikte şampiyonluk neredeyse artık kesin gibi.

FARIOLI’DEN BÜYÜK BAŞARI

Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Porto, Farioli yönetiminde zirveyi bırakmadı. Genç teknik adamın takımı, oyun disiplini ve sonuçlarıyla dikkat çekti.