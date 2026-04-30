Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Benfica’ya 7, Sporting’e 9 puan fark atarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti gibi.
RAKİPLERİNE FARK ATTI
Ligin bitimine 3 hafta kala Porto, en yakın rakibi Benfica ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Üçüncü sıradaki Sporting ile farkın 9 olmasıyla birlikte şampiyonluk neredeyse artık kesin gibi.
FARIOLI’DEN BÜYÜK BAŞARI
Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen Porto, Farioli yönetiminde zirveyi bırakmadı. Genç teknik adamın takımı, oyun disiplini ve sonuçlarıyla dikkat çekti.