En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Fenerbahçe’den ara transfer döneminde ayrılarak Al Ittihad’a imza atan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan’da gol serisini sürdürüyor. Faslı golcü, formuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gollerden biri 52. dakikada En Nesyri’den geldi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Form grafiğini yükselten Faslı santrfor, son iki lig maçında toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının en önemli kozlarından biri haline geldi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun takıma hızlı adapte olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle puanını 48’e yükselten Al Ittihad ligde 6. sıraya yerleşirken, rakibi Al Taawon 49 puanla 5. basamakta kaldı.