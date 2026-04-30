En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra formunu artıran En Nesyri, son 2 maçta attığı 3 golle Al Ittihad’ı sırtlamaya devam ederek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’den ara transfer döneminde ayrılarak Al Ittihad’a imza atan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan’da gol serisini sürdürüyor. Faslı golcü, formuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gollerden biri 52. dakikada En Nesyri’den geldi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Form grafiğini yükselten Faslı santrfor, son iki lig maçında toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının en önemli kozlarından biri haline geldi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun takıma hızlı adapte olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle puanını 48’e yükselten Al Ittihad ligde 6. sıraya yerleşirken, rakibi Al Taawon 49 puanla 5. basamakta kaldı.

Alper Kızıltepe
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları

Vatandaşın yaka silktiği soygun düzeni tarih oluyor