Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk, Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme için anlaşmaya vardıklarını açıklarken, yeni sezon transferleri için “Sürpriz isimler var” diyerek dikkat çeken mesaj verdi.
Galatasaray’da şampiyonluk yolunda ilerleyen teknik direktör Okan Buruk, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirdi. Başarılı çalıştırıcı, yönetimle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
YOLA DEVAM KARARI ÇIKTI
Hürriyet’e konuşan Okan Buruk, yeni sözleşme konusunda yönetimle mutabakata vardıklarını belirterek, “Başkanımız ve yönetimimiz her konuda destek verdiklerini ifade etti. Gelecek sezon da çalışmam konusunda anlaşmaya vardık” dedi.
ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU DÖNEM
Galatasaray’daki görev süresinde 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 4. şampiyonluk için gün sayan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki başarılı grafiğini sürdürmeye hazırlanıyor.
TRANSFERLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Yeni sezon planlamasına da değinen deneyimli teknik adam, transfer süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Scout ekibiyle titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Buruk, “Sürpriz isimler var. Taraftarlarımızın alkışlayacağı bir takım oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Okan Buruk, hedeflerinin Avrupa’da daha büyük başarılar elde etmek olduğunu vurgulayarak, Şampiyonlar Ligi’nde istikrarlı bir performans sergilemek istediklerini dile getirdi.