VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

BBL ACS K/D/A K/D/A ACS GAL AsLanM4shadoW 265 49/29/12 37/31/6 239 Deadlnk Muj 214 30/30/13 37/34/8 228 hatex aimDLL 214 34/29/19 37/32/17 227 jonx QutionerX 195 30/34/5 21/29/12 156 Marw0ll pAura 154 24/30/2 20/34/10 151 sturNNcya

Zero Zone 0 - 2 SuperMassive Blaze

Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu.

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