VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Haberler
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

VCT 2022: 1. Aşama – 1.Hafta 3. Gün Sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlamıştı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takımın da katıldığı kapalı elemeler ise 13 Ocak itibari ile başladı. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.

Kapalı elemelerde, turnuvaya davet alan 4 takımın yanında (Futbolist, Bbl Esports, Fie Flux Esports, Zero Zone), Challengers 1 açık elemelerinden çıkmayı başarabilen 4 takım ( Supermassive Blaze, Fenerbahçe Esports, Galakticos, 2L8), Bo3 maçlar ile ikili eleme formatında oynayacak. İşte Kapalı Elemeler 1. Gün sonuçları:

1.TAKIM
SKORSKOR2.TAKIMFutbolist2-02L8Fire Flux Esports2-0Fenerbahçe EsportsBBL Esports2-0GalakticosZero Zone0-2SuperMassive Blaze

Futbolist 2 - 0 2L8

İlk kapalı eleme maçlarından biri olan Futbolist ve 2L8 maçının ilk haritası Haven oldu. İlk yarıya güçlü başlayan Futbolist, 8-4 önde ikinci yarıya girdi. İkinci yarıda da sadece 3 el kaybeden Futbolist, 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. İkinci harita Facture'da da yine ikinci yarıya 8-4 önde giren Futbolist, bu sefer de ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-8 galip geldi. Böylece 2L8 kaybedenler grubuna düşmüş oldu.

İstatistikler

FUTACSK/D/AK/D/AACS2L8qRaxs

31746/27/1835/32/3247

frozqw1

25739/29/628/33/22199

Touvenp0wa77

22135/28/624/37/7167

gosaydamMOJJ

18928/27/926/32/16162

DocentMrFaliN

16118/25/1820/32/24144

Iroh

FireFlux Esports 2 - 0 Fenerbahçe Esports

İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu.

İstatistikler

FFACSK/D/AK/D/AACSFBsociablEE

44057/22/926/30/4189

Burzzylauress

21730/20/1221/31/3177

WaspV2skylen

18326/21/721/32/6160

MykozSouhcNi

17624/24/821/31/3160

ShalzJN3v1cEEE

14321/17/915/34/4128

Elite

Bbl Esports 2 - 0 Galakticos

Bbl Esports ve Galakticos arasında geçen maçın ilk karşılaşması Split haritasında oynandı. İlk yarı oldukça dengeli geçse de BBL Espors ikinci yarıya 7-5 önde girdi. Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda ise BBL 4 ellik bir seri yakalayarak ilk haritayı 13-10 galip kapattı. İkinci harita Ascent'te de ilk yarıyı 7-5 önde kapatan BBL Esports rakibine daha az el kaybederek 13-8 kazandı. Böylece Galakticos kaybedenler grubuna düştü.

İstatistikler

BBLACSK/D/AK/D/AACSGALAsLanM4shadoW

26549/29/1237/31/6239

DeadlnkMuj

21430/30/1337/34/8228

hatexaimDLL

21434/29/1937/32/17227

jonxQutionerX

19530/34/521/29/12156

Marw0llpAura

15424/30/220/34/10151

sturNNcya

Zero Zone 0 - 2 SuperMassive Blaze

Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu.

İstatistikler

ZZACSK/D/AK/D/AACSSMBMACHINERIS

19927/32/937/27/7261

IzzyThePrimerio

19927/33/537/22/7248

BraveGaijin

17528/32/929/27/7224

XiSTOUNirenu

14021/26/427/26/12218

gloveeYANKAS

13620/30/523/21/11156

CyderX

VCT 2022: 1. Aşama Kapalı Elemeler 2. Gün Karşılaşmaları:

Futbolist - Fire Flux EsportsKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17: 00BBL Esports - SuperMassive BlazeKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17: 002L8 - Fenerbahçe EsportsKaybedenler Grubu14 Ocak 2022 17: 00Galakticos - Zero ZoneKaybedenler Grubu 14 Ocak 2022 17: 00

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