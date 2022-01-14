VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları
VCT 2022: 1. Aşama – 1.Hafta 3. Gün Sonuçları
VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başlamıştı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takımın da katıldığı kapalı elemeler ise 13 Ocak itibari ile başladı. Kapalı elemelerden birincilikle ayrılan takım EMEA Challengers'da mücadele edecek iki Türk temsilcisinden biri olacak.
Kapalı elemelerde, turnuvaya davet alan 4 takımın yanında (Futbolist, Bbl Esports, Fie Flux Esports, Zero Zone), Challengers 1 açık elemelerinden çıkmayı başarabilen 4 takım ( Supermassive Blaze, Fenerbahçe Esports, Galakticos, 2L8), Bo3 maçlar ile ikili eleme formatında oynayacak. İşte Kapalı Elemeler 1. Gün sonuçları:
Futbolist 2 - 0 2L8 İlk kapalı eleme maçlarından biri olan Futbolist ve 2L8 maçının ilk haritası Haven oldu. İlk yarıya güçlü başlayan Futbolist, 8-4 önde ikinci yarıya girdi. İkinci yarıda da sadece 3 el kaybeden Futbolist, 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. İkinci harita Facture'da da yine ikinci yarıya 8-4 önde giren Futbolist, bu sefer de ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-8 galip geldi. Böylece 2L8 kaybedenler grubuna düşmüş oldu. İstatistikler FireFlux Esports 2 - 0 Fenerbahçe Esports İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu. İstatistikler Bbl Esports 2 - 0 Galakticos Bbl Esports ve Galakticos arasında geçen maçın ilk karşılaşması Split haritasında oynandı. İlk yarı oldukça dengeli geçse de BBL Espors ikinci yarıya 7-5 önde girdi. Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda ise BBL 4 ellik bir seri yakalayarak ilk haritayı 13-10 galip kapattı. İkinci harita Ascent'te de ilk yarıyı 7-5 önde kapatan BBL Esports rakibine daha az el kaybederek 13-8 kazandı. Böylece Galakticos kaybedenler grubuna düştü. İstatistikler Zero Zone 0 - 2 SuperMassive Blaze Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu. İstatistikler VCT 2022: 1. Aşama Kapalı Elemeler 2. Gün Karşılaşmaları: Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
1.TAKIM
SKOR SKOR 2.TAKIMFutbolist 2 - 0 2L8Fire Flux Esports 2 - 0 Fenerbahçe EsportsBBL Esports 2 - 0 GalakticosZero Zone 0 - 2 SuperMassive Blaze FUT ACS K/D/A K/D/A ACS 2L8 qRaxs 317 46/27/18 35/32/3 247 froz qw1 257 39/29/6 28/33/22 199 Touven p0wa77 221 35/28/6 24/37/7 167 gosaydam MOJJ 189 28/27/9 26/32/16 162 Docent MrFaliN 161 18/25/18 20/32/24 144 Iroh FF ACS K/D/A K/D/A ACS FB sociablEE 440 57/22/9 26/30/4 189 Burzzy lauress 217 30/20/12 21/31/3 177 WaspV2 skylen 183 26/21/7 21/32/6 160 Mykoz SouhcNi 176 24/24/8 21/31/3 160 Shalz JN3v1cEEE 143 21/17/9 15/34/4 128 Elite BBL ACS K/D/A K/D/A ACS GAL AsLanM4shadoW 265 49/29/12 37/31/6 239 Deadlnk Muj 214 30/30/13 37/34/8 228 hatex aimDLL 214 34/29/19 37/32/17 227 jonx QutionerX 195 30/34/5 21/29/12 156 Marw0ll pAura 154 24/30/2 20/34/10 151 sturNNcya ZZ ACS K/D/A K/D/A ACS SMB MACHINERIS 199 27/32/9 37/27/7 261 Izzy ThePrimerio 199 27/33/5 37/22/7 248 Brave Gaijin 175 28/32/9 29/27/7 224 XiSTOU Nirenu 140 21/26/4 27/26/12 218 glovee YANKAS 136 20/30/5 23/21/11 156 CyderX
Futbolist - Fire Flux EsportsKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17: 00BBL Esports - SuperMassive BlazeKazananlar Grubu14 Ocak 2022 17: 002L8 - Fenerbahçe EsportsKaybedenler Grubu14 Ocak 2022 17: 00Galakticos - Zero ZoneKaybedenler Grubu 14 Ocak 2022 17: 00
Futbolist 2 - 0 2L8
İlk kapalı eleme maçlarından biri olan Futbolist ve 2L8 maçının ilk haritası Haven oldu. İlk yarıya güçlü başlayan Futbolist, 8-4 önde ikinci yarıya girdi. İkinci yarıda da sadece 3 el kaybeden Futbolist, 13-7 galip gelerek ilk haritayı kazandı. İkinci harita Facture'da da yine ikinci yarıya 8-4 önde giren Futbolist, bu sefer de ikinci yarıda sadece 4 el kaybederek 13-8 galip geldi. Böylece 2L8 kaybedenler grubuna düşmüş oldu.
İstatistikler
FireFlux Esports 2 - 0 Fenerbahçe Esports
İlk karşılaşmaların ikincisi, FireFlux Esports ve Fenerbahçe Esports arasında gerçekleşti. İlk maç Breeze haritasında oynandı ve FireFlux ilk yarıda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. İkinci yarıya 10-2 önde giren FF, sonrasında sadece 4 el kaybederek 13-6 galip geldi. Split haritasının ilk yarısı, önceki haritaya kıyasla daha dengeli geçti ancak FF yine ikinci yarıya önde girmeyi başardı (7-5). İkinci yarıda da müthiş bir seri yakalayan FF, rakibine el kaybetmeden 13-5 galip geldi ve kazananlar grubunda Futbolist ile eşleşti. Kaybedenler grubu eşleşmesi ise 2L8 ve Fenerbahçe Esports oldu.
İstatistikler
Bbl Esports 2 - 0 Galakticos
Bbl Esports ve Galakticos arasında geçen maçın ilk karşılaşması Split haritasında oynandı. İlk yarı oldukça dengeli geçse de BBL Espors ikinci yarıya 7-5 önde girdi. Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda ise BBL 4 ellik bir seri yakalayarak ilk haritayı 13-10 galip kapattı. İkinci harita Ascent'te de ilk yarıyı 7-5 önde kapatan BBL Esports rakibine daha az el kaybederek 13-8 kazandı. Böylece Galakticos kaybedenler grubuna düştü.
İstatistikler
Zero Zone 0 - 2 SuperMassive Blaze
Zero Zone ve SuperMassive Blaze aradında oldukça çekişmeli geçen maçların ilki Haven haritasında oynandı. İlk yarıda ZeroZone, rakibine baskı kurmayı başardı ve aldıkları seriler ile ikinci yarıya 8-4 önde girdi. Ancak ikinci yarıda büyük bir direnç gösteren SuperMassive Blaze, rakibine üç el verdikten sonra 8 ellik bir seri yakalayarak 13-11 galip geldi. İkinci harita olan Bind'da da ilk haritadaki baskınlığını korumayı başarabilen SuperMassive, rakibine sadece ilk yarının pistol ellerini verdi ve toplamda 13 sayılık bir seri ile 13-2 galip geldi. Böylece SMB kazananlar grubunda BBL Esports ile eşleşirken Zero Zone'un da kaybedenler grubundaki rakibi Galakticos oldu.
İstatistikler
VCT 2022: 1. Aşama Kapalı Elemeler 2. Gün Karşılaşmaları:
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri