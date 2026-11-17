ERZURUM'da 'şaka yapmak için' doğrulttuğu pompalı tüfeği ateş alınca komşu esnaf Emirhan Kabanlı'nın (23) ölümüne neden olan gelinlik mağazası sahibi Hakkıhan Gez'in (41) ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Hakkıhan Gez, "Emirhan'ın bana son sözü, 'Abi hakkını helal et' oldu. Şaka yaptığım için pişmanım" dedi.

Olay, 7 Kasım günü öğle saatlerinde Kevelciler Caddesi'nde gelinlik satışı yapılan mağazada meydana geldi. Hakkıhan Gez, mağazasına gelen bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı gülerek sohbet etmeye başladı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan o anlarda Hakkıhan Gez, bir süre sonra kapıyı açıp dışarı çıkmak üzere olan komşusu Emirhan Kabanlı'ya 'içi boş' dediği pompalı tüfeği doğrulttu ve tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu Emirhan Kabanlı karnından vuruldu. Kapının önüne düşen Kabanlı'nın yardımına, Hakkıhan Gez ve bölgedeki diğer esnaf koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Hakkıhan Gez, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNU SANIYORDUM'

Hakkıhan Gez'in ifadesi ortaya çıktı. Gez ifadesinde "Emirhan dükkanın kapısındayken masanın altında bulunan ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan'a doğrulttum. Emirhan, 'silah boş zaten' dedi. Ben tüfeğin içerisinde fişek olmadığını düşünerek tetiği çektim. Emirhan dükkanın önünde yere düştü. Yanına koştum. Karnından yaralanmıştı. Elime geçen bir bezle Emirhan'ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim. Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah' diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan'ı hastaneye götürdüler. Tüfeğimi yaklaşık 2 yıl önce almıştım. Önceden evde duruyordu. 6 ay önce çocuğum oldu. Eve gelen giden çok olduğundan daha güvenli olur diye işyerime getirdim. Tüfeği en son bir süre önce araziye gittiğimde doldurmuştum. Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı