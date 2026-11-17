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İngiltere Kralı III. Charles, yaptığı bir ziyaret sırasında kumpire benzeyen fırın patatesi sevdiğini açıkladı. İngiliz mutfağında "jacket potato" olarak bilinen lezzete ilgisini dile getiren Kral Charles, en sevdiği malzemeleri de paylaştı.

KRAL CHARLES PATATESÇİYİ ZİYARET ETTİ

İngiltere Kralı III. Charles, 16 Kasım'da Preston kentinde bulunan Spud Bros adlı fırın patates işletmesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında işletme çalışanlarıyla sohbet eden Charles, İngiltere'de oldukça popüler olan ve Türkiye'deki kumpire benzeyen fırın patates hakkında konuştu.

Kral Charles, bu lezzeti sevdiğini belirtirken patatesin üzerine eklenen malzemelerle ilgili tercihlerini de anlattı.

FAVORİ MALZEMELERİNİ AÇIKLADI

Kral Charles, fırın patateste peynir ve fasulyeyi sevdiğini söyledi. İngiltere'de özellikle rendelenmiş peynir ve domates soslu kuru fasulyeyle servis edilen fırın patates, ülkede yaygın olarak tüketilen yemekler arasında yer alıyor.

Ziyaret sırasında kendisine patates ikram edilen Charles'ın sunulan yemeği yemediği belirtildi.

TÜRK KUMPİRİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

İngiltere'de "jacket potato" adıyla bilinen yemek, Türkiye'deki kumpirle benzer bir hazırlanışa sahip. Her iki lezzette de fırınlanmış büyük patatesler kullanılırken, üzerine eklenen malzemeler farklılık gösteriyor.

Türkiye'de kumpir genellikle tereyağı ve kaşar peyniriyle ezilen patatesin üzerine çeşitli garnitürler eklenerek hazırlanıyor. İngiliz usulü fırın patateste ise peynir ve domates soslu fasulye en yaygın seçenekler arasında bulunuyor.