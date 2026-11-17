Ukrayna'nın güneyinde cepheye yakın Komışuvaha köyünde 2 Kasım'da bir insani yardım merkezine art arda düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı en az 72'ye yükseldi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın iki haftadır süren arama ve kurtarma çalışmalarını da hedef aldığını öne sürdü. BBC'nin doğrulama ekibinin haberine göre, saldırıdan sonraki günlerde çekilen görüntülerde olay yerindeki acil durum araçlarının ve iş makinelerinin hasar gördüğü görülüyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, kurtarma çalışmaları sırasında birçok kez yeniden saldırı düzenlendiğini, 3 polisin, 4 işçinin ve 2 arama köpeğinin yaralandığını, 5 aracın hasar gördüğünü bildirdi. Servis, "Tekrarlanan bombardıman tehdidi yüzünden ekipler çalışmayı sık sık durdurup güvenli bir yere çekilmek zorunda kalıyor" açıklamasını yaptı. Olay, Şubat 2022'de başlayan savaşın tek seferde en çok can kaybına yol açan saldırılarından biri oldu.

YARDIM DAĞITIMI İÇİN TOPLANMIŞLARDI

Köy halkı, yerel bir Telegram grubunda saat 10.00 ile 12.00 arasında yardım dağıtılacağının duyurulması üzerine merkeze gitmişti. Ukrayna makamlarına göre saat 09.45'teki ilk saldırı yer üstündeki binaları vurdu ve bir kadın öldü.

Ukrayna polisinin yayımladığı yaka kamerası görüntülerinde, insanların enkazdan bir yaralıyı çıkarmaya çalıştığı, polis telsizlerinden ise ikinci bir saldırı uyarısının giderek daha telaşlı biçimde yinelendiği duyuluyor. Ardından herkese yer altındaki sığınağa koşması söyleniyor. İlk saldırıdan yaklaşık bir saat sonra çekilen görüntüde sığınakta sessizce bekleyenler görülüyor; büyük bir patlama sesi geliyor ve görüntü kararıyor.

SIĞINAĞA 3 TONLUK BOMBA ATILDI

Ukrayna, halkın sığındığı yer altı sığınağına 3 bin kilogramlık bir uçak bombası atıldığını açıkladı. Sonradan çekilen görüntülerde, sığınağın tam üstünde açılan dev kraterden cenazelerin çıkarıldığı görülüyor. Görüntüleri inceleyen mühimmat uzmanı Trevor Ball, kraterin yer altı yapılarını yıkabilen 3 bin kilogramlık Rus yapımı FAB-3000 bombasının bıraktığı hasarla uyumlu olduğunu söyledi. İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın eski soruşturmacısı Chris Proops da aynı görüşü dile getirdi.

Olayı Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına soruşturan ve yalnızca Oleksiy adıyla anılmak isteyen istihbarat görevlisi, kurtarma araçlarının "açıkça işaretli" olduğunu belirterek Rusya'yı insani yardım ekipmanını bilerek yok etmekle suçladı. Görevli, enkazda hâlâ çıkarılamayan cenazeler bulunduğunu söyledi. Saldırıda ölenler için neredeyse her gün cenaze töreni düzenleniyor.

UZMANLAR: BİLEREK YAPILDIYSA SAVAŞ SUÇU

Rusya Savunma Bakanlığı, Komışuvaha'ya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Bakanlığın 2 Kasım'da yaptığı genel açıklamada, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının hedef alındığı belirtilmişti. Köyde askeri ya da sanayi tesisi bulunmuyor; ancak yerleşim, Ukrayna birliklerinin sevkiyat ve tahliye için kullandığı önemli bir güzergâhın yakınında yer alıyor.

Sidney Üniversitesi'nden uluslararası hukuk profesörü Ben Saul, olayın "ya sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı ya da ayrım gözetmeyen bir saldırı" olduğunu, her ikisinin de savaş suçu sayıldığını ifade etti. Yale Üniversitesi'nden Prof. Samuel Moyn da kurtarma görevlilerini ya da ekipmanlarını doğrudan hedef almanın uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC