Şarkıcı Dilber Ay, 2019 yılında 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümünün ardından eşi İbrahim Karakaş, uzun süre yas tuttuğunu dile getirmişti.

61 yaşındaki İbrahim Karakaş, daha sonra 59 yaşındaki İzmirli estetisyen Müge Zopun ile tanıştı. Zopun ile ilişkisi hakkında konuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" sözleriyle yeni ilişkisini anlatmıştı. Karakaş'ın açıklamalarının ardından çiftin evleneceği yönünde haberler çıkmış, bu süreçte Dilber Ay'ın kızıyla da karşı karşıya gelmişti. Karakaş, daha sonra Müge Zopun ile resmi nikahlı olmadıklarını, imam nikahıyla birlikte olduklarını açıklamıştı.

ESKİ EŞİNİN ŞARKISI EŞLİĞİNDE NİŞANLANDI

İbrahim Karakaş, bu kez Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı. Sana Değer programında gerçekleşen törende çiftin yüzükleri takıldı. Nişan sırasında barkovizyonda Dilber Ay'ın fotoğrafına yer verilirken, çift sanatçının "Tavukları Pişirmişem" şarkısı eşliğinde eğlendi.

GELEN YORUMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Canlı yayında yaşananlar izleyenlerin tepkisini çekti. Görüntülerle ilgili yapılan yorumlarda, "Rezillik diz boyu", "Bir de kadının şarkısını çalmışlar" ve "Vah gidene" ifadeleri kullanıldı.