Tıp Fakültesi Haberleri - Tıp Fakültesi Haber - Haberler

Tıp Fakültesi Haberleri
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İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammed'in futbol aşkı
Niyazi Nefi Kara kimdir? Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli? Niyazi Nefi Kara hayatı ve biyografisi!
'Dana dili' ile tehdit edilen profesörden, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki
KAEÜ Tıp Fakültesi binasına hekimlerin şed kuşanmasını içeren çini tablo yaptırıldı
Aütf Öğretim Üyelerinden Davutoğlu Şenol'a Destek: "Sağlık Ortamını Bu Şiddet Sarmalından Çıkarmak İçin Ne Gerekiyorsa Yapacağız"
Prof. Dr. Esen: Sıcak havaya bağlı ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek
Son dakika haber! ESKİŞEHİR'DE 2 HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇAPIŞTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Otomobil park halindeki kamyona çarptı 5 kişi yaralandı
Eskişehir haberleri... ESKİŞEHİR - İki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Araştırma: Midkin protein seviyesi koronavirüsün yeni belirtisi olabilir
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfü Savaş biyografisi!
PROF. DR. ÖZKAN: KADAVRADAN RAHİMDE HAVVA'DA DA GÜZEL SONUÇ ALIRSAK İVME ARTACAK
Uzmanlar dakikada 2 kişiyi öldüren Hepatit B virüsüne karşı uyardı: Herkes tarama testi yaptırsın
Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı
Volkan Kurtaran kimdir? Volkan Kurtaran kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Volkan Kurtaran hayatı ve biyografisi!
Banu Küçükpolat kimdir? Op. Dr. Banu Küçükpolat kaç yaşında, nereli? Banu Küçükpolat biyografisi!
Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esin Davutoğlu Şenol'un hayatı ve biyografisi!