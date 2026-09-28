Amasya Suluova'da bedensel engelli genç tıp fakültesini tam burslu kazandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan bedensel engelli genç, tıp fakültesini tam burslu kazandı. 15 yıldır rehabilitasyon sürecini hiç aksatmayıp kendi başına yürümeyi de başaran 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı, azmiyle de örnek olarak ilk defa girdiği üniversite sınavı sonrası tıp fakültesinin yolunu tuttu.

Yüzde 68 bedensel engelli doğup 5 yaşından itibaren rehabilitasyon merkezinde yıllardır devam eden fizik tedavi süreci yaşayan Yaylı, tek başına ayaklarının üstünde yürümeyi başardı. Bu süreçte eğitimini de aksatmayıp fen lisesinden mezun olan genç, Ankara'da özel bir üniversitenin tıp fakültesini tam burslu olarak kazandı.

"Doktorluk kalbimdeki meslekti"

Engelleri aşıp gelecek hedeflerine ulaşmak için vargücüyle çalışan Yaylı, "Doktorluk her zaman kalbimdeki meslekti. Bu amaçla çalışarak orayı kazandım. 'Günde en az 5-6 saat kadar çalışarak başardım" dedi.

Yaylı'yı yıllardır takip eden fizyoterapist Muhammet Furkan Ayvalı, "Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor.?Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Ondaki gelişim takdire şayan"

Öğrencisiyle gurur duyan Çağlar Canel ise, "Derslerini, seanslarını hiç aksatmadan sürekli fizik tedavisini aldı. Bununla birlikte ilk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz, bağımsız olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Ondaki gelişim takdire şayan bir duygu. Gelecekteki yaşantısında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı