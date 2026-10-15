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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen araçta 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen araçta 4 kişi yaralandı
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Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarpıp devrildi, kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SİVAS'ta, hafif ticari aracın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 41 JB 943 plakalı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsü Vahit Sağır'ın (66) kontrolünden çıkıp refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ile yanındaki yolcular Ayşe Sağır (62), Yüksel Kağnıcı (63) ve Nejla Şişeci (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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