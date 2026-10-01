Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesinde 89 öğrenciye beyaz önlük giydirildi

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi Prof. Dr. Resul Çekin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında, tıp fakültesine yeni başlayan öğrenciler sahneye davet edildi. Rektör Turabi ve protokol üyeleri, hekim adaylarına mesleğin sembolü olan beyaz önlüklerini giydirdi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, hekimlik mesleğinde beyaz önlük giymenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz burada öğrencilerimize, özellikle çok kutsal bir görev olan hekimlikte, hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik. Bunu onlara güzellikle, güler yüzle ve güzel bir hatırayla taçlandırmayı amaçladık. Burada maksat sadece bir kumaş veya bir kumaşın rengi değil. Öğrencilerimiz aynı zamanda hayatlarında bembeyaz bir sayfa açacaklar. Özellikle bunun bilincinde olmalarını istiyoruz."

Tören, beyaz önlüklerini giyen 89 öğrencinin sahneye çıkarak hep bir ağızdan "Amasya Üniversitesi" sloganı atması ve toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA