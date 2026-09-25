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ERÜ'ye bağışlanan EMG cihazı hastaları Ankara'ya gitmekten kurtaracak

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ERÜ'ye bağışlanan EMG cihazı hastaları Ankara'ya gitmekten kurtaracak
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesine hayırsever Emin Ülker tarafından EMG cihazı bağışlandı. Cihaz sayesinde ünitede VEP, SEP, BAEP ve Single Fiber testleri yapılabilecek, hastalar Ankara vb. şehirlere gitmek zorunda kalmayacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı EEG-EMG Ünitesinde kullanılmak üzere Hayırsever Emin Ülker tarafından EMG cihazı bağışlandı.

Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda gerçekleşen törene Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Hayırsever Koordinatörü İbrahim Barın ile Hayırsever Emin Ülker katıldı.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar konuşmasında, "Hayırsever Emin Ülker tarafından EEG-EMG Ünitemize bağışlamış oldukları EMG cihazı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu cihaz ile daha fazla hastamızın tetkikini yaparak, en kısa sürede teşhis ve tedaviye yönlendirmiş olacağız" dedi.

Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin de, "Ünitemizde kullanmakta olduğumuz EMG cihazıyla VEP, SEP, BAEP ve Single Fiber (Teklif EMG) testlerini yapamıyorduk. Hayırseverimiz tarafından ünitemize bağışlanan EMG cihazının özellikleri sayesinde hastalarımız bundan sonraki süreçte Ankara vb. şehirlere gitmelerine gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Emin Ülker de hastanenin cihaz ihtiyacı olması durumunda hastaneye destek vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar'ın, Hayırsever Emin Ülker'e plaket, takdimi ile program son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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