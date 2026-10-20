Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesine TÜBİTAK 3501 desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ öğretim üyesi Dr. Elif Aydın'ın E. coli projesine TÜBİTAK 3501 desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın'ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje, yüksek riskli E. coli suşlarına karşı yenilikçi tedavi yaklaşımlarının araştırılmasını hedefliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Yüksek Riskli E. coli ST131-H30Rx’e Karşı FimH-Hedefli, Gallium Yüklü Nanotaşıyıcı Sistem: Kateter İlişkili Sistit Modelinde In Vitro-In Vivo Değerlendirme ve Potansiyel Adjuvan Tedavi Yaklaşımı” başlıklı proje, yüksek riskli E. coli suşlarına karşı geliştirilebilecek yenilikçi tedavi yaklaşımlarının araştırılmasını hedefliyor.

Proje ekibinde araştırmacı olarak Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ergin Taşkın, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Volkan Bülbül, Dr. Öğr. Üyesi Şule Kızıl, Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Zeynep Üreyen Esertaş ve Araştırma Görevlisi İrem Arslantürk ile Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Gökhan Ağgül yer alıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bilimsel araştırmaları ve yenilikçi projeleri destekleyen TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında elde edilen bu başarıdan duyulan memnuniyet ifade edilerek, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın ve projede görev alan tüm araştırmacılar tebrik edildi; akademik çalışmalarında başarılarının devamı dilendi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

Saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
İlk uçuşunda kendini holiganların arasında bulan hostesin zor anları

İlk uçuşunda yaşadığı şeye bakın! Genç hostesin zor anları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu