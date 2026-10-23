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Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

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Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü çektiği iddia edilen erkek çalışan, bir hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı. Tuvalet kapısının altından telefon flaşı patladığını fark eden hemşire, kapıyı açınca şüpheliyi telefonuyla yakaladı. Şüphelinin telefonunda çok sayıda görüntü bulunduğu belirtilirken, benzer eylemleri yaklaşık 8 aydır gerçekleştirdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde kadın çalışanların tuvalette gizlice görüntülendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
  • Gözaltına alınan erkek çalışanın telefonunda çok sayıda görüntü bulundu ve şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını görüntülediği iddia edildi.
  • Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliye ilişkin soruşturma sürüyor; kadın sağlık çalışanları acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenledi.

İstanbul'un köklü sağlık kuruluşlarından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki hastanesinde, kadın çalışanların tuvalette gizlice görüntülerinin çekildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

TUVALET KAPISININ ALTINDAN FLAŞ PATLADI

Star'ın haberine göre; olay, geçen hafta hastanenin acil cerrahi bölümündeki kadınlar tuvaletinde yaşandı. İddiaya göre tuvaleti kullanan bir hemşire, kapının altından telefon flaşının patladığını fark etti.

Durumdan şüphelenen hemşire, kapıyı açtığında elinde telefon bulunan bir erkek çalışanla karşılaştı. Şüpheliye müdahale eden hemşirenin, telefonuna da el koyduğu öne sürüldü.

TELEFONUNDAN ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde çok sayıda görüntü bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin yaklaşık 8 ay boyunca kadın sağlık çalışanlarını tuvalette benzer yöntemlerle gizlice görüntülediği iddia edildi.

Telefonunda bulunduğu belirtilen görüntüler ve olayın geçmişine ilişkin incelemeler soruşturma kapsamında sürüyor.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından hastanedeki kadın sağlık çalışanları, kendilerinin de benzer şekilde gizlice görüntülenmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

Hastane yönetiminin sorumluluk almasını isteyen çalışanlar, acil cerrahi biriminin önünde eylem düzenledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan erkek çalışan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMert kursun :

allah korkusu kalmadı eskiden aileler çocuklarına önce dinin gerekliliklerini aşılardı şimdi saldım çayıra mevlam kayıta okulda bir tokat atan hocam öğretmen görevden alınıyor

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Haber YorumlarıCan Astragan:

insanlarda maneviyat dibe vuruyor; iyice sekülerleştik.. sırf dünyayı ve nefsimizi düşünür olduk.

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Haber YorumlarıBozkurt:

Nasıl bu hale geldik

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Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

laik sistem herşey normal anlattılar sonuç bu

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Haber Yorumlarıbudak25:

Hep bu halde idik

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