SBÜ Adana Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı, Dekan Çil konuştu

SBÜ Adana Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl törenle başladı, Dekan Çil konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SBÜ Adana Tıp Fakültesinde yeni akademik yıl için tören düzenlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu hayırlı olsun diledi; Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak yeni çalışmalar yapacaklarını belirtti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Adana Tıp Fakültesinin yeni akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen törende, yeni akademik yılın "hayırlı olmasını" diledi.
SBÜ Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil de akademik üretkenliği artıracak ve bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak yeni çalışmalara imza atacaklarını belirtti.
Törene, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.
Kaynak: AA