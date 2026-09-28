ADÜ Tıp Fakültesi öğrenci grupları çok yönlü gelişime katkı sağlıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde faaliyet gösteren öğrenci grupları, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir araya gelmelerine ve farklı alanlarda çalışmalar yürütmelerine imkan sağlayan öğrenci grupları, fakültemizin öğrenci merkezli eğitim anlayışının önemli unsurlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Öğrenci grupları tarafından akademik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve spor alanlarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi süreçlerinde aktif rol üstlenerek farklı alanlarda deneyim kazanıyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde öğrencilerin ekip çalışması, iletişim, liderlik, araştırma ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanırken, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirmelerine de fırsat sunuluyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci grupları aracılığıyla gerçekleştirilen bu faaliyetlerle, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanında çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan dinamik ve zengin bir eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı