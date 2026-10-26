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BŞEÜ Tıp Fakültesi meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti

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BŞEÜ Tıp Fakültesi meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti
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BŞEÜ Tıp Fakültesi, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen programda erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinlikte vatandaşlar ve tıp öğrencilerine erken teşhis konusunda bilgilendirme yapılması hedeflendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen programda erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programa BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, meme kanserinin seyri, kadın sağlığının korunması ve toplumsal farkındalığın önemine değindi. BŞEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Güneri ise katılımcılara meme kanserinde erken teşhis ve hastalığa yönelik farkındalık konusunda sunum yaptı. Programla vatandaşların bilgilendirilmesi ve geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin meme kanserine yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Etkinlik, erken teşhis bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken mesajlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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